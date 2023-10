Auch wenn dem Bankensektor gerade nicht die übliche Rolle als Gradmesser für die Lage der Wirtschaft zukommt (siehe "Warum Tech die Banken überstrahlt" in dieser Ausgabe), lohnt ein Blick auf Charles Schwab aus einem anderen Grund.Der Finanzmakler steht sinnbildlich dafür, wie gut der Sektor die Nachwehen der Krise bei den US-Regionalbanken verkraftet und sich schlägt, wenn die Kunden ihren Anteil an den gestiegenen Notenbankzinsen einfordern. Mit Blick auf die am Montag (16.10.) vorgelegten Q3-Zahlen der Texaner lässt sich feststellen: Der Tiefpunkt scheint überwunden. Die an der NYSE gehandelte Aktie (53,72 US-Dollar; US8085131055) erlebte nach den Q3-Zahlen mit +4,7% jedenfalls die beste Tagesbilanz seit Vorlage der Hj.-Zahlen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...