Linz (www.anleihencheck.de) - Es herrscht weiterhin große Unsicherheit, wie es im Nahost-Konflikt weitergeht und ob es weitere Eskalationsstufen geben wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der USD dürfte aber grundsätzlich gefragt sein und als sicherer Hafen gelten. Betreffend Datenkalender stünden mit den Einzelhandelsumsätzen und Daten zur Industrieproduktion Veröffentlichungen aus den USA an, welche Beachtung am Markt finden dürften. Sowohl der Markt und natürlich auch die US-Notenbank würden sich mit der Frage beschäftigen, ob der US-Wirtschaft trotz der massiven Zinserhöhungen der FED eine weiche Landung gelingen werde. Würden die Anzeichen dafür konkreter, dann wäre dies für den USD positiv und dies würde auch bedeuten, dass der Leitzins von der US-Notenbank nicht so schnell gesenkt werde. (18.10.2023/alc/a/a) ...

