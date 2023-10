Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die unerwartet starke ZEW-Umfrage und die positive Überraschung bei den US-Einzelhandelsumsätzen und den Produktionszahlen haben die Zinserwartungen auf beiden Seiten des Atlantiks forciert, so die Analysten der Helaba.Eher "hawkish" wahrgenommen worden seien auch die jüngsten EZB-Kommentare (z. B. Lane). Entsprechend habe sich am Rentenmarkt eine schwächere Tendenz durchgesetzt, während sich der Euro per saldo gut habe behaupten können. Zurückhaltung dominiere das Geschehen an den Aktienmärkten. Neben den Zinserwartungen würden die kritische Lage im Nahen Osten und Sorgen vor einem Flächenbrand das Kaufinteresse hemmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...