Linz (www.anleihencheck.de) - Seit Ende 2021 wurde der Leitzinssatz in England um 515 BP auf aktuell 5,25% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In der letzten Sitzung der Bank of England (BoE) sei deutlich geworden, dass sich immer mehr Sorgen über die Konjunktur breit machen würden. Es herrsche große Unsicherheit darüber, denn ein Teil der geldpolitischen Straffung dürfte noch nicht in der Wirtschaft angekommen sein. Die britische Wirtschaft halte sich bislang allerdings besser als gedacht. Bei der Industrie könnte der Tiefpunkt durchschritten sein. Die Produktion schwächele zwar etwas, hingegen zeige sich der Dienstleistungssektor weiterhin solide. Daher seien auch Zweifel angebracht, ob der konjunkturelle Abschwung tatsächlich so stark ausfalle, wie von der BoE erwartet und somit auch die Inflation so stark zurückgehe. ...

