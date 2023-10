Bad Vilbel (ots) -- STADA erweitert sein Sortiment ab sofort mit Lemocin® ProHYDRO um ein Nahrungsergänzungsmittel, das - ergänzend zur Symptombehandlung von Halsschmerzen - zur täglichen Unterstützung der Schleimhäute eingesetzt werden kann- Das Nahrungsergänzungsmittel mit Dreifach-Kombination aus Eibischwurzel-Extrakt, Biotin und Vitamin C kann gereizte Schleimhäute beruhigen und befeuchten*- Lemocin® ProHYDRO-Lutschtabletten mit leckerem Limetten-Menthol-Geschmack sind für die ganze Familie ab 4 Jahren geeignetTrockene Luft, zu wenig Flüssigkeit, Luftverschmutzung, lautes Sprechen - der Alltag verlangt unseren Schleimhäuten Einiges ab. Dabei sind insbesondere die Schleimhäute in Hals und Rachen ein zentraler Bestandteil unseres Immunsystems. Sind sie in ihrer Funktion eingeschränkt, haben Viren und Bakterien leichtes Spiel, wodurch das allgemeine Wohlbefinden leidet. Um die Hals- und Rachenschleimhäute zwischendurch und bei Erkältung und Halsschmerzen zu unterstützen, können nun Lemocin® ProHYDRO-Lutschtabletten von STADA eingesetzt werden.Lemocin® ProHYDRO kann jederzeit auch zur unterstützenden Befeuchtung der Schleimhäute während einer Erkältung eingenommen werden. Es vereint Eibischwurzel-Extrakt, der sich wie ein Schutzfilm auf gereizte Schleimhäute legt, mit Biotin, das zur normalen Funktion der Schleimhäute beiträgt und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems**. Die Lutschtabletten sind zuckerfrei und in Packungsgrößen à 20 (UVP 5,97 EUR) oder 50 Stück (11,97 EUR) rezeptfrei erhältlich.Bei Halsschmerzen auf bewährte Lemocin®-Produkte setzenIm Gegensatz zu dem Nahrungsergänzungsmittel Lemocin® ProHYDRO handelt es sich bei den Lemocin®-Produkten in den Geschmacksrichtungen Orange und Honig-Zitrone um Arzneimittel. Sie sind bei Halsschmerzen für Erwachsene ab 12 Jahren geeignet. Für schnelle und aktive Abhilfe bei akuten Halsschmerzen vereinen sie die Wirkstoffe Lidocain für lokale und schnelle Schmerzlinderung für den Rachen sowie Amylmetacresol und 2,4-Dichlorbenzylalkohol mit antiseptischer Wirkung. Sie sind mit anderen Erkältungsmitteln gut kombinierbar und können auch von Menschen mit Vorerkrankungen, die auf nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen oder Diclofenac verzichten müssen, genutzt werden.Lemocin® mit Limonengeschmack für die ganze FamilieDas klassische Lemocin® mit Limonengeschmack hat sich seit Jahrzehnten als Präparat für die ganze Familie ab 5 Jahren bewährt und wird auch von Kinderärzten empfohlen. Neben Lidocain zur Schmerzlinderung und Cetrimoniumbromid zur Desinfektion enthält es das lokale Antibiotikum Tyrothricin. Wichtig zu wissen: Anders als andere Antibiotika wirkt Tyrothricin nur lokal auf der Mund- und Rachenschleimhaut - also genau dort, wo es gebraucht wird. Es wird im Magen unwirksam gemacht und anschließend ausgeschieden. Aufgrund seiner besonderen Struktur sind Resistenzen bei Tyrothricin sehr selten.* Biotin trägt zu einer normalen Funktion der Schleimhäute bei. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.** Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiLemocin® ProHYDROPZNS18436442 20 Lutschtabletten à 1,30 g = 26,0 g18436459 50 Lutschtabletten à 1,30 g = 65,0 gÜber die STADA Arzneimittel AGDie STADA Arzneimittel AG hat ihren Sitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine Drei-Säulen-Strategie bestehend aus Generika, Spezialpharmazeutika und verschreibungsfreie Consumer Healthcare Produkte. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produkte in rund 120 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte STADA einen Konzernumsatz von 3.797,2 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 884,7 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte STADA weltweit 13.183 Mitarbeiter.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:STADA Arzneimittel AGMedia RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-165Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: press@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presseWeitere Informationen für Kapitalmarktteilnehmer:STADA Arzneimittel AGInvestor & Creditor RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-4689Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: ir@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unterwww.stada.de/investor-relationsOriginal-Content von: STADA Arzneimittel AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13125/5628741