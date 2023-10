Köln (ots) -Stylische Urban E-Bikes liegen voll im Trend. Sie sind Alltagsbegleiter, Autoersatz, Sportgerät und modisches Accessoire zugleich. Speziell für die jüngere Zielgruppe sind smarte Features ebenso wichtig wie ein modernes und schlankes Design. Oft wird dabei ein wichtiger Aspekt vernachlässigt: Der Service im Fachhandel! Mit den über 600 ZEG-Händlern in Deutschland - davon über 100 zertifizierten ZEG-Qualitätswerkstätten - präsentiert BULLS für das Modelljahr 2024 die Urban EVO Modellserie, als nachhaltige Mobilitäts-Garantie.BULLS Urban EVO AmsterdamLanglebiger Fahrspaß in ReinformDas BULLS Urban EVO Amsterdam zieht auf Anhieb alle Blicke auf sich! Dabei fällt erst bei genauerem Hinsehen auf, dass es sich um ein E-Bike mit wegweisender Systemintegration handelt! Im ultra-schlanken Aluminiumrahmen - wahlweise als Trapez- oder Herrenrahmen erhältlich - verbergen sich neben dem unerreicht kompakten 520 Wh FIT SuperTube Akku auch top-moderne, smarte Features im FIT System.Der stylische und bewusst dezent gehaltene Aluminiumrahmen mit integrierter FIT Master Node Bedieneinheit ist ideal für die Anforderungen im urbanen Dschungel geeignet: Leichtfüßig, wendig und flink geht es durch die Stadt - mit der beeindruckenden Kraft des FIT BAFANG R600 Hecknabenmotors, welcher selbst über 25 km/h widerstandsfrei läuft. Ein Highlight: Das innovativ in der Sattelstütze integrierte LED-Rücklicht, das vom Hauptakku im Unterrohr mit Strom versorgt wird.Weniger ist mehr! Dank Singlespeed-Antrieb muss man sich keine Sorgen um den Verschleiß der Schaltungskomponenten machen. Hinzu kommt der Gates Riemenantrieb, der ölfrei und wartungsarm für ein sorgenfreies und langanhaltendes Fahrerlebnis sorgt. Neben der eigens entwickelten, ergonomischen Lenker-Vorbau-Einheit ist das BULLS Urban EVO Amsterdam mit namhaften und vor allem erprobten Komponenten ausgestattet: Leichtlaufende VEE TIRE Speedster Reifen, kraftvolle hydraulische TEKTRO Scheibenbremsen und robuste Metall-Radschützer - mit dem Urban EVO Amsterdam steht langanhaltendem, modischem Fahrgenuss in der City nichts mehr im Weg!UVP 3.699 Euro"BULLS beweist eindrucksvoll, dass moderne und vor allem hippe urbane Mobilität nicht nur Start-Ups vorbehalten ist. Das Urban EVO Amsterdam verblüfft und überzeugt auf ganzer Linie: stylisch, schlank, dezent und modisch zugleich hat es einen entscheidenden Vorteil gegenüber den oft jungen Mitbewerbern: den Fachhandel als sorgenfreie Mobilitätsgarantie! Für uns ein ganz klares Highlight im Modelljahr 2024."Marcus Degen, Geschäftsführer VelomotionBULLS Urban EVO 3Mit der großen Bandbreite der 11-fach SHIMANO Deore Schaltung und einem dezenten, multifunktionalen Gepäckträger richtet sich das BULLS Urban EVO 3 an alle, die auch mal über die Stadtgrenze hinaus einen Blick werfen. Mit der widerstandsfreien Unterstützung des FIT BAFANG R600 Motors, bahnbrechend-schlanken 520 Wattstunden im Unterrohr und einer hellen LED-Lichtanlage ist es ein wahrer Alleskönner. Findet übrigens auch die Fachpresse!UVP 3.899 EuroBULLS Urban EVO 2Trapez- oder Herrenrahmen, SHIMANO Deore 10-Gang Schaltung, 520 Wh,UVP 3.599 EuroBULLS Urban EVO 1Trapez- oder Herrenrahmen, SHIMANO 9-Gang Schaltung, 520 Wh,UVP 3.399 EuroFIT BAFANG AntriebssystemUnauffällig, leicht und smartE-Bikes machen vor allem eins: jede Menge Spaß. Kombiniert mit nahezu unsichtbarem Antrieb und besonders geringem Systemgewicht bieten die neuen BULLS Light Assist E-Bikes neben maximalem Fun-Faktor und starker Performance ein besonders stylisches und minimalistisches Design.Ausgestattet mit dem neuen BAFANG R600 Mini-Nabenmotor am Hinterrad, vollintegriertem Unterrohr-Akku und FIT E-Bike-System verbinden sie modernste Technologie und sportlichen Minimalismus zu einem herausragenden Fahrerlebnis. Dabei ist der leistungsstarke Heckantrieb mit 30 Nm nicht nur besonders leicht, sondern auch extrem leichtgängig, so dass auch oberhalb von 25 km/h schnell und ohne nennenswerten Widerstand gefahren werden kann.Verschiedene Modellvarianten in den Bereichen Trekking, Urban und Gravel bis hin zu den sportlichen Kids E-MTBs sorgen für sportliche Vielfalt und zuverlässige Unterstützung auf allen Strecken. Mit dem schlanken 520 Wh-Akku besitzen die angesagten Light Assist E-Bikes genügend Energie für tägliche Pendelstrecken, sportliche Ausfahrten und Touren. Dank des innovativen und modularen FIT E-Bike-Systems (https://tef10e89b.emailsys1a.net/c/242/6960156/479/0/222757/51/33226/db0a715c08.html) verfügen sie über elegante Bedienelemente und Displays. Soft- und Hardware sind dabei optimal aufeinander abgestimmt und bieten durch digitale Vernetzung und App-Anbindung ein top-modernes E-Bike-Erlebnis für maximalen Fahrspaß im Alltag und auf sportlichen Touren.