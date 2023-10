Heute im gabb: Um 11:00 liegt der ATX TR mit -0.43 Prozent im Minus bei 6930 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.05% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +2.81% auf 6.95 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.30% auf 62.2 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.15% auf 3.51 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15262 (+0.05%, Ultimo 2022: 13923, 9.62% ytd). - News zu Kontron, Telekom Austria, Andritz, AMAG, EuroTeleSites, Wienerberger, Erste AM, Aktiendeals bei DO & CO und Frequentis- Nachlese: Gold&Co als Source für Österreicher und Deutsche, Marc Vesely recte Riha- Unser Robot sagt: Telekom Austria, EVN CA Immo und weitere Aktien auffällig; Stefan Szyszkowitz führt im CEO-Ranking- Eine stärkere Disruption steht bevor (Wolfgang Matejka)- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...