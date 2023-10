Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Analysten von JP Morgan erhöhten ihre Prognose für das reale BIP-Wachstum in den USA von zuvor 3,5% auf 4,3%, so die Experten von XTB.Gleichzeitig sei die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen um 10 Basispunkte auf fast 5,2% gestiegen - ein Rekordniveau seit 2006. Der Chef der Richmond FED, Thomas Barkin, habe die Lage in der US-Wirtschaft eher dovish kommentiert und darauf hingewiesen, dass die Disinflation anhalte und die Daten die bereits eingetretene Verlangsamung möglicherweise nicht vollständig widerspiegeln würden. ...

