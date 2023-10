Paris (www.fondscheck.de) - Im September verzeichnete der ETF-Markt weltweit Zuflüsse von 58,1 Mrd. Euro, so die Experten von Amundi.Obwohl die globalen Aktienindices in diesem Monat in Euro um 1,9% gefallen seien, hätten ETF-Anleger weltweit 45,5 Mrd. Euro in Aktien-ETFs angelegt, während Anleihe-ETFs nur 12,1 Mrd. Euro hinzugewonnen hätten. Global hätten Anleger 20,3 Mrd. Euro in ETFs auf globale und 8,4 Mrd. Euro in ETFs auf US-Aktienindices investiert. In ETFs auf ultra-kurzlaufende Anleihen seien 5,5 Mrd. Euro geflossen, während 4,4 Mrd. Euro aus Unternehmensanleihe-ETFs abgezogen worden seien. ...

