Erfurt (ots) -Der Kinderkanal von ARD und ZDF erweitert sein Digitalportfolio um den offiziellen KiKANiNCHEN-YouTube-Kanal. Im Mittelpunkt stehen erfolgreiche Marken für die Medieneinsteiger*innen. Unter youtube.com/@kika_kikaninchen (https://www.youtube.com/@kika_kikaninchen)werden täglich neue Videos veröffentlicht."KiKANiNCHEN" bündelt die Vorschulinhalte von KiKA, ARD und ZDF auf allen Plattformen - im linearen TV, per App und im Web. Für die Drei- bis Sechsjährigen ist "KiKANiNCHEN" das Angebot. Hier finden sie auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestimmte Inhalte, erweitert um Erlebnis- und Lernangebote, Spiele und interaktive Mitmach-Angebote. "KiKANiNCHEN" ist das mediale Zuhause für die Jüngsten. Dialog- und Informations-Inhalte für Eltern runden das Angebot ab."'KiKANiNCHEN' ist Vertrauens- und Orientierungsmarke und hilft Eltern, die richtige Auswahl für ihre Kinder zu treffen. Das ist vor allem auf Plattformen wie YouTube wichtig, denn dort gibt es ein schier unüberschaubares Angebot an Inhalten, die häufig aber nicht den Qualitätsansprüchen und Altersempfehlungen für Kinder unterliegen", sagt Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin. "In Kooperation mit den vielfältigen und hochwertigen Vorschulprogrammmarken von ARD und ZDF arbeiten wir vernetzt an einer Überführung auf unsere Plattformen und eröffnen zudem einen weiteren Zugang zu unseren Angeboten, die je nach Alter mit den Kindern mitwachsen."Der KiKANiNCHEN-YouTube-Kanal ist Teil der KiKA-Digitalagenda, mit der KiKA einen stärkeren Fokus auf seine drei Zielgruppensegmente im Digitalen legt. Dabei wird eine klare Diversifizierungsstrategie verfolgt, in deren Umsetzung auch die Nutzenden kontinuierlich einbezogen werden. Neben dem neuen Vorschul-Kanal wurden bereits weitere Projekte umgesetzt, wie die Neugestaltung von kika.de als Erlebniswelt für Kinder ab sechs Jahren, die KiKA-Quiz App oder die Veröffentlichung vielfältiger Preteens-Angebote.Weitere Informationen zu Projekten der KiKA-Digitalagenda finden Sie unter kommunikation.kika.de.