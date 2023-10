Die voestalpine hat das Edelstahlwerk in Kapfenberg offiziell eröffnet. Im Vollbetrieb können an den neuen Anlagen jährlich 205.000 Tonnen Spezialstähle produziert werden. "Die heutige Eröffnung des Edelstahlwerks in Kapfenberg ist ein historischer Moment und ein entscheidender technologischer Schritt für den voestalpine-Konzern, mit dem wir unsere globale Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken können. Gleichzeitig trägt diese Großinvestition zum langfristigen Erhalt von Wohlstand und Arbeitsplätzen in der Region bei", so Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.

