E79 Resources Corp. gab gestern bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens angesichts der neuen Ausrichtung des Unternehmens auf grüne Metalle in Brasilien eine Änderung des Unternehmensnamens in Serra Energy Metals Corp. genehmigt hat.



Das Unternehmen geht davon aus, dass die Namensänderung und die Änderung des Börsenkürzels in "SEEM" am morgigen 19. Oktober 2023 in Kraft treten werden.



Die CUSIP- und ISIN-Kennungen des Unternehmens werden aufgrund der Namensänderung aktualisiert. Die neue CUSIP lautet 81752V101 und die neue ISIN CA81752V1013.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken