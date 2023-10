An einem Freitag, den 13., musste die Weinhandelsgruppe Hawesko ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) revidieren. Die Enttäuschung darüber währte jedoch nicht lange: Mittlerweile liegt der Aktienkurs sogar höher, als vor der Gewinnwarnung. Denn in einem schwierigen Umfeld bleibt das Unternehmen letztlich ertragsstark.Durch eine anhaltend schlechte Verbraucherstimmung wird es zunächst noch nicht zu der vom Management erwarteten Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...