Der Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt mit mehreren hundert Opfern bringt die befürchtete Unruhe in die gesamte Region und erschwert die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts. Damit bleibt die Nervosität an der Börse und mit der Stabilität des Deutschen Aktienindex der vergangenen Tage könnte es in den kommenden Stunden vorbei sein. ...

