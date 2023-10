ABSTRACT: Am Montag war es endlich so weit - zumindest für wenige Minuten: kurz vor Eröffnung der Wallstreet zog Bitcoin plötzlich scharf an, brach über die $28.000 Marke und machte sich auf die $30.000 Marke zu testen, aufmerksame Bitcoin Trader wussten sofort: "Das hat etwas mit dem Bitcoin ETF und einer Zulassung zu tun!"· Aktuelle Bitcoin Analyse am 18.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading - Bitcoin Handelsideen ...

