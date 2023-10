Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (ISIN IE000KF370H3/ WKN A3EFS0) strebe eine Wertentwicklung an, die der einer Vermögensallokation aus US-Aktien und US-Anleihen im Verhältnis von 90/60 entspreche. Zu diesem Zweck investiere der Fonds in ein Portfolio, das sich aus drei Komponenten zusammensetze: Aktien, Anleihen und Barmittel. Die Aktienkomponente repräsentiere 90 Prozent der nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen. Die Anleihekomponente bilde einen Korb von Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren, um ein Engagement von 60 Prozent am US-Anleihemarkt abzubilden. Dafür werde die Barkomponente von 10 Prozent eingesetzt, die als Sicherheit für die Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen diene. ...

