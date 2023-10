ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der Zwischenbericht zum dritten Quartal sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er aber den erhöhten Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferanten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 06:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken