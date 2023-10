Neues Verkaufssignal bei der Lufthansa Aktie: Der MDAX-Titel fällt im Handel am Mittwoch auf bis zu 6,762 Euro, liegt aktuell knapp über Tagestief bei 6,819 Euro mit 4,17 Prozent im Minus. Damit einher geht ein Kursrutsch unter zwei charttechnische Signalmarken: Zum einen den Unterstützungsbereich in der Zone bei 7,20/7,23 Euro, die in den letzten ...

