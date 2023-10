Der Vertriebs- und Marketingvorstand der Gothaer, Oliver Brüß, wird seinen zum 31.12.2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Nach 25 Jahren in leitenden Funktionen, davon 16 Jahre in Vorstandsverantwortung, will sich der 57-Jährige ab 2025 neuen Aufgaben widmen. Bis zu seinem Ausscheiden wird Brüß seine Aufgaben in voller operativer Verantwortung fortführen, wie die Gothaer in einer Pressemeldung mitteilt.Seit 2016 verantwortet Brüß im Gothaer Konzern das Ressort Vertrieb, Marketing ...

