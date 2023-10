DJ PTA-Adhoc: CropEnergies AG: CropEnergies erwartet deutlichen Ergebnisrückgang im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr - 3. Quartal soll jedoch deutlich über 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahrs liegen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/18.10.2023/13:00) - Mannheim, 18. Oktober 2023 - Die CropEnergies AG, Mannheim, erwartet auch für das 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2023/24 (1. September - 30. November 2023) einen deutlichen Rückgang von Umsatz, EBITDA und operativem Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahresquartal hatte CropEnergies aufgrund außergewöhnlicher Rahmenbedingungen ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis erwirtschaftet. Der Umsatz im Vorjahresquartal belief sich auf 328 Millionen Euro, das operative Ergebnis erreichte 56 Millionen Euro und das EBITDA lag bei 66 Millionen Euro. Der Hauptgrund für den erwarteten Ergebnisrückgang sind - verglichen mit dem hohen Preisniveau des Vorjahresquartals - normalisierte Preise für nachhaltig erzeugtes Ethanol.

Das Ergebnis des 3. Quartals des laufenden Geschäftsjahrs soll jedoch deutlich über dem des 2. Quartals liegen.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies. Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür, dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel nicht weiter antreiben.

Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen Energieversorgung im Transportsektor. Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Proteinimporten aus Übersee sowie biogenes Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff für vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So werden in unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile verwertet.

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

Kontakt

Nadine Dejung-Custance

Öffentlichkeitsarbeit / Marketing

Tel.: +49 (621) 71 41 90-65

Fax: +49 (621) 71 41 90-05

presse@cropenergies.de

Heike Baumbach

Investor Relations

Tel.: +49 (621) 71 41 90-30

Fax: +49 (621) 71 41 90-03

ir@cropenergies.de

(Ende)

Aussender: CropEnergies AG Adresse: Maximilianstraße 10, 68165 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Heike Baumbach Tel.: +49 621 71 41 90-30 E-Mail: ir@cropenergies.de Website: www.cropenergies.com

ISIN(s): DE000A0LAUP1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2023 07:00 ET (11:00 GMT)