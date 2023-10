Das Stralsunder Unternehmen Ostseestaal baut zwei E-Personenfähren für den Einsatz in Italien. Das Duo soll künftig auf dem oberitalienischen Iseosee fahren, der zwischen dem Comer See und dem Gardasee liegt. Als Auftraggeber für die zwei Elektro-Fähren agiert die Kommunalbehörde für das Einzugsgebiet des Iseosees ("Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro") mit Sitz in der italienischen Gemeinde Sarnico. Die als Katamaran konzipierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...