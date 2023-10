In einer Kurzmitteilung meinen die Analysten von Raiffeisen Research zu den Telekom Austria-Zahlen: "Die Ergebnisse für Q3 23 entsprachen den Konsensschätzungen und lagen nahe an unseren Prognosen. Während sich das EBITDA-Wachstum im Jahresvergleich von 0,6 Prozent gegenüber den starken 6,3 Prozent im 2. Quartal abgeschwächt hat, deutet die zugrunde liegende Dynamik auf gesunde 5,9 Prozent hin.Wir sehen die Ergebnisse neutral, da sie nahe an unseren und im Einklang mit den Konsenserwartungen lagen, aber keine Überraschungen enthielten. Wir stellen fest, dass sich die Yoy-Trends im Vergleich zu Q2 23 wie von der Börse erwartet deutlich abgeschwächt haben, die zugrunde liegende Performance jedoch solide blieb." Die Raiffeisen-Experten haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...