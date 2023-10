Bei Fuchs gibt es am 27. Oktober Zahlen zum dritten Quartal. Die Analysten der DZ Bank rechnen mit einem Umsatzplus von 3 Prozent auf 930 Millionen Euro. Während der Umsatz in Europa und Amerika ansteigen soll, wird in Asien mit einem Minus von 7 Prozent gerechnet. Hier läuft die Erholung langsamer als gedacht. Die EBIT-Marge soll sich von 13,7 Prozent ...

