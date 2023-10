EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Pyramid AG: Tochtergesellschaft faytech AG und Avionic Design GmbH, Tochtergesellschaft der Lufthansa Technik AG, entwickeln gemeinsam innovative Touchscreen-Displays für die Luftfahrt



18.10.2023

Zusammenarbeit beinhaltet Entwicklung von Hightech-Displaylösungen für digitalisierte Flugzeugkabinen

faytechs Touchscreen-Displays durchlaufen erfolgreich Temperaturtests

Erster Einsatz gemeinsam entwickelter Displays im Flug noch für 2024 geplant

München, 18. Oktober 2023 - Die faytech AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK , ISIN: DE000A254W52 ), und die zur Lufthansa Technik AG gehörende Avionic Design GmbH beabsichtigen eine weitere Zusammenarbeit bei Displaylösungen für die Luftfahrt. Die Zusammenarbeit wird die gemeinsame Entwicklung von Hightech-(Touch-)Displaylösungen für digitalisierte Flugzeugkabinen beinhalten. Mit dem Abschluss des ersten Projektes eröffnet sich für die Pyramid AG, einen führenden Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, eine Einstiegsmöglichkeit in den global wachsenden Luftfahrtmarkt.

Im Vorfeld haben die von faytech entwickelten und produzierten Touchscreens die Temperaturtests im Rahmen der Produktqualifikation bestanden. Die von faytech in einem speziellen Verfahren optisch transparent verklebten Displays erfüllten problemlos nicht nur die technischen Anforderungen, sondern hielten insbesondere Extrembedingungen wie eisiger Kälte (-55 °C) und großer Hitze (+85 °C) stand. Der Erstflug mit gemeinsam entwickelten Displays ist bereits im Jahr 2024 geplant.

Jörn Abraham, Geschäftsführer der Avionic Design GmbH: "Die direkte Verbindung von Avionic Design und faytech ermöglicht es beiden Unternehmen, Produkte in ihren Entwicklungsphasen schneller zu optimieren und eine sehr kurze Time-to-Market zu garantieren. Das Luftfahrt-Know-how von Avionic Design und faytechs weltweit führende optische Verklebetechnologie sowie die Produktions- und Testkapazitäten von faytech eröffnen große Möglichkeiten in der Zusammenarbeit."

Arne Weber, CTO der Pyramid AG, ergänzt: "Die Anforderungen an (Touchscreen-)Displays für den Einbau und Einsatz in Flugzeugen sind extrem hoch. Entsprechend stolz bin ich, dass wir diesen Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung erreicht haben. Auf eindrucksvolle Weise zeigt dies die außerordentliche Qualität unserer Touchscreen-Lösungen, die das Ergebnis langfristiger, erfolgreicher Entwicklungsarbeit und einer qualitativ hochwertigen Produktion sind. Geholfen hat uns, dass wir bereits für militärische Anwendungen Displays für den Extremeinsatz entwickelt haben. Ich kann es kaum abwarten, in Zukunft in einem Flugzeug zu sitzen, in dem Touchscreen-Displays von faytech verbaut sind."

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.



Über die Avionic Design GmbH:

Avionic Design, ein Tochterunternehmen der Lufthansa Technik AG, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von elektronischen Komponenten für den Einsatz in der Luftfahrt, in Embedded-Anwendungen und im industriellen Bereich. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Touchscreen-Computer, Control Panels und modernste elektronische Steuerungssysteme für spezielle Anwendungen in der Luftfahrt und selektiv im Gesundheitsbereich. Dazu gehören integrierte Komponenten für die Systemsteuerung in der Flugzeugkabine, z. B. für die Sitzsteuerung, für die Bordunterhaltung und für Kabinenmanagementsysteme.

Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

