Die Aricolin Investments S.A., Madrid, eingetragen im spanischen Register unter der Nummer A88243480 gibt als Emittentin der auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2019, ISIN: DE000A2R28T1 / WKN A2R28T, bekannt, dass sich Verzögerungen in der Projektentwicklung mit den Investitionen aus den Mitteln der Anleihe weiter auswirken. Hintergrund der Verzögerungen sind unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie und die Marktverwerfungen als Reaktion auf den Ukraine Krieg. Bei einer Rückzahlung der Anleihe zum Fälligkeitszeitpunkt am 30. November 2023 wäre der Rückzahlungsbetrag aufgrund der noch nicht vereinnahmten Zahlungen aus dem Projekt, die erst in 2024 erwartet werden, erheblich reduziert. Vor dem Hintergrund schlägt die Emittentin den Anleihegläubigern eine weitere Verlängerung der Anleihe bis zum 31. März 2025 vor. Auf diese Weise könnten sich Investitionsrückflüsse, die für 2024 erwartet werden, positiv erhöhend in Bezug auf den Rückzahlungsbetrag der Anleihe auswirken. Die Emittentin wird kurzfristig auf die Anleihegläubiger mit weiteren Informationen zukommen.



