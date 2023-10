Deutsche Geheimdienste buhlen um IT-Fachkräfte. Doch neben dem niedrigeren Verdienst gibt es noch weitere Fallen. Jetzt wollen sie nachjustieren. Die drei deutschen Nachrichtendienste BND, MAD und BfV wollen die Rahmenbedingungen für IT-Mitarbeiter:innen verbessern, berichtet Golem. Sie erhoffen sich dadurch einen besseren Zugang zu neuen Angestellten. So kündigte der BND (Bundesnachrichtendienst) an, zumindest in manchen Bereichen des Hauses das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...