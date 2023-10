Der Nahost-Konflikt hält den DAX weiter in Schach. Trotz deutlicher Kursgewinne von Adidas notiert der deutschen Leitindex am Nachmittag wieder unter der Marke von 15.200 Punkten und damit rund 0,4 Prozent im Minus. Positive News könnten am späten Abend vom Index-Schwergewicht SAP kommen, das seine Q3-Zahlen vorlegt.Zuletzt hatten sich beim DAX bei Rückschlägen zwar immer wieder Käufer gefunden, die ihm am Montag und Dienstag am Ende moderate Gewinne bescherten. Doch eine klare Erholung ist weiterhin ...

