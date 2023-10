DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q *** 07:00 SA/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Trading Update 3Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Umsatz 3Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz September *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 99 zuvor: 99 *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1Q 09:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, ao HV 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum EU-Gipfel, Berlin 09:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Videobotschaft bei Auftaktkonferenz zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Berlin, Berlin *** 09:30 DE/Munich Re, Baden-Baden Reinsurance Meeting (09:30 PK) *** 10:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August 11:00 DE/VÖB die öffentlichen Banken Aktienmarktprognose *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 209.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: -6,8 zuvor: -13,5 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 3Q 18:00 US/Fed-Chairman Powell, bei Economic Club of NY Veranstaltung *** 18:30 DE/Metro AG, Trading Statement 4Q 19:20 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht bei einem Wisconsin Mfg und Commerce Event 22:00 US/US Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), hält die jährliche Schwartz Vorlesung 23:30 US/US Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht bei 80stem Jahrestag der Chartered Financial Analyst Society, Philadelphia - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Justiz- und Innenminister ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

