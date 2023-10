EQS-News: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Heidelberg (18.10.2023): Die Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA1) gibt bekannt, dass die Einlage auf die von der Hauptversammlung am 23. August 2022 beschlossenen und durch Eintragung ins Handelsregister der Gesellschaft durchgeführten Kapitalerhöhung in Höhe von 4.237.500 EUR, ausgegeben gegen Einzahlung eines Teilbetrages auf die Einlage ("Teileingezahlte Aktien"), von sämtlichen Aktionären der Gesellschaft nun vollständig erbracht wurde. Die Einzahlung der Einlage auf die Teileingezahlten Aktien erfolgte in drei Tranchen. Bei Zeichnung der neuen Aktien im Oktober 2022 wurden zunächst EUR 0,30 des Ausgabebetrages von EUR 1,00 je neuer Aktie auf die Einlage eingefordert. Durch Bekanntmachung vom 6. Juni 2023 im Bundesanzeiger wurden die Aktionäre zur Einzahlung eines weiteren Teilbetrages ausstehender Einlagen in Höhe von EUR 0,45 je Teileingezahlter Aktie aufgefordert. Die Aufforderung zur Einzahlung der restlichen ausstehenden Einlagen in Höhe von EUR 0,25 auf das Grundkapital wurde am 4. September 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sämtliche ausstehenden Einlagen wurden vollständig erbracht.



Im nächsten Schritt werden die Aktien mit der ISIN DE000A31C3Z1 in das Depot der Aktionäre ausgeliefert. So wie im Bezugsangebot bereits angekündigt, sind die Aktien mit der ISIN DE000A31C3Z1 zunächst noch nicht zum Handel im regulierten Markt zugelassen. Für die Zulassung der Aktien mit der ISIN DE000A31C3Z1 bedarf es der Erstellung eines Wertpapierprospekts durch die Gesellschaft und der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin. Derzeit wird an der Erstellung des Wertpapierprospekts gearbeitet.



Zwar sind die Aktien mit der ISIN DE000A31C3Z1 aktuell noch nicht über die Börse handelbar, im Übrigen sind sie jedoch mit den gleichen Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet.



Über Altech Advanced Materials AG



Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4 und DE000A31C3Z1) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt für Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität durch innovatives und leistungsstarkes Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina AnodesTM - zu partizipieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY®.



Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482 Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de





