CeoTronics erhält Zuteilungsmitteilung für Auftrag über ca. 2,8 Mio. €



Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication wird Kommunikations-Headsets an einen europäischen Kunden liefern. Der Auftrag, der in Kürze mit der Vertragszeichnung in den Auftragsbestand aufgenommen wird, wird in mehreren Losen und voraussichtlich bis Ende Mai 2024 abgewickelt. "Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zur Stückzahl oder zum Auftraggeber veröffentlichen." teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit.

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407) wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt und auch auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: vorstand@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com



