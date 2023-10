Microsoft: KI-Offensive sollte Microsoft weiterhin starke Geschäfte bescheren!

Bleiben die Bullen am Ball? Beakout Trading-Strategie Rückblick

Der Software-Konzern verfügt über einen gigantischen Burggraben, wodurch die Microsoft-Aktie trotz ihres Rücksetzers immer noch zu den Basisinvestments im Technologie-Sektor zählt. Seit der Milliarden-Investition in den ChatGPT-Mutterkonzern OpenAI gilt Microsoft auch als KI-Pionier. Nach dem starken Lauf der letzten Monate, ging es mit den Kursen südwärts. Zuletzt schafften die Bullen aber den Ausbruch über die Abwärtstrendlinie.

Microsoft-Aktie: Chart vom 17.10.2023, Kürzel: MSFT, Kurs: 332.06 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die KI-Offensive sollte Microsoft weiterhin starke Geschäfte bescheren. Ende September hat Microsoft den nächsten Meilenstein seiner Firmengeschichte in New York vorgestellt. Der sogenannte "Copilot" ist ein persönlicher KI-Assistent, der in sämtlichen Programmen des Konzerns sowie im eigenen Betriebssystem "Windows" eingebunden werden soll. Nachdem die Bullen die Abwärtstrendlinie überwunden und nochmals getestet haben, könnte die Microsoft-Aktie weiter anziehen. In unserem Szenario wollen wir dabei Kurse über 334 USD abwarten.

SETUP

Bei Kursen über 334 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry eng unterhalb des EMA-50 vornehmen.

Meine Meinung zu Microsoft ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MSFT

Veröffentlichungsdatum: 18.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.