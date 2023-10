Für ein paar Tage sah es so aus, als würden die Marktteilnehmer an den Börsen die Entwicklung im Nahen Osten ignorieren können. Trotz einer Eskalation des Israel-Konflikts machte sich der DAX auf, anzusteigen. Diese verwirrende Situation wird am heutigen Tag wieder zurechtgerückt. Die Aktienkurse kommen unter Druck und signalisieren damit die Unsicherheit an den Börsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...