Am Mittwoch nach US-Börsenschluss wird Tesla seine Q3-Zahlen präsentieren. Informationen zu den Analystenschätzungen für die Zahlen des E-Autopioniers erhalten Sie hier. Bereits einen Tag früher präsentierte der chinesische Konkurrent BYD seine vorläufigen Ergebnisse. Die Aktie reagiert am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen.Konkret legte das Papier in der Spitze um über acht Prozent zu und ging mit einem Plus von 6,9 Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Hongkong. Wie der Autobauer in seinen ...

