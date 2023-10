Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von Deka auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG. Mit dem Deka NASDAQ-100 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL623/ WKN ETFL62) würden Anleger*innen Zugang zu den 100 größten nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen erhalten, die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert seien. Zu den am stärksten vertretenen Branchengruppen würden Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel, Großhandel und Gesundheitsversorgung zählen. Die am stärksten gewichteten Unternehmen seien Apple, Microsoft und Amazon. ...

