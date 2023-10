Wien (www.fondscheck.de) - Dank höherer Zinsen bieten Anleihenfonds wieder Renditechancen, darauf reagieren auch die Fondsgesellschaften, so die Experten von "FONDS professionell".Gleich fünf neue Rentenfonds mit fixer Laufzeit seien der Redaktion seit Monatsbeginn vorgestellt worden.Mit Union Investment, Erste Asset Management, La Française AM und Universal Investment hätten jüngst vier Fondshäuser neue Laufzeitfonds in den Vertrieb geschickt. Die genossenschaftliche Finanzgruppe Union Investment habe solche Produkte gleich im Doppelpack aufgelegt: Den "UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027" (ISIN LU2672973802/ WKN A3ETVW) und den "UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II" (ISIN LU2672973984/ WKN A3ETXA). Beide Produkte würden primär auf Papiere guter Bonität mit Investmentgrade-Rating setzen. Ergänzend könnten jeweils bis zu 20 Prozent Hochzinsanleihen beigemischt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...