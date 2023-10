© Foto: © 2023 NVIDIA Corporation



Die Regierung von US-Präsident Joe Biden schränkt den Zugang Chinas zu entscheidenden US-KI-Chips weiter ein. Eine schlechte Nachricht für Nvidia & Co.? Nicht unbedingt!Unter anderem aus Sorge vor militärischen Anwendungen, soll die Lieferung von fortschrittlicheren Chips für künstliche Intelligenz nach China gestoppt werden. Das berichteten US-Medien am Dienstag. Demnach sollen die Beschränkungen im kommenden Monat in Kraft treten. Auf dem stark wachsenden KI-Markt in China könnten die US-Schwergewichte Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices (AMD) einen wichtigen Absatzmarkt verlieren. Allerdings schreibt das Büro für Industrie und Sicherheit (BIS) in dem neuen Regelwerk auch, man sei …