FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 180 Euro je Aktie belassen. Der Sportartikelhersteller habe positiv überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zudem erhöhten Jahresziele reflektieren nicht nur positive Effekte aus dem Yeezy-Restverkauf, sondern auch eine höhere Markenbegehrlichkeit im Kerngeschäft. Er geht davon aus, dass der Hype um Adidas-Terrace-Sneaker auch zu einer stärkeren Nachfrage in anderen Produktkategorien führt. Die verbesserten Perspektiven seien auf aktuellem Bewertungsniveau aber weitgehend eingepreist./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 15:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 16:08 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

