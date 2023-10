Deka bietet den Zugang zu den 100 größten, nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen an der NASDAQ. 18. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von Deka auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Mit dem Deka Nasdaq-100 UCITS ETF erhalten Anleger*innen Zugang zu den 100 größten nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen, die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Zu den am stärksten vertretenen Branchengruppen zählen Computer-Hardware ...

