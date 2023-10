Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Aricolin Investments S.A., Madrid, eingetragen im spanischen Register unter der Nummer A88243480 gibt als Emittentin der auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2019 (ISIN DE000A2R28T1/ WKN A2R28T) bekannt, dass sich Verzögerungen in der Projektentwicklung mit den Investitionen aus den Mitteln der Anleihe weiter auswirken, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...