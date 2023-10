Istanbul (ots/PRNewswire) -ISTANBUL, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/-- TerraPay, ein führendes grenzübergreifendes Zahlungsnetzwerk, und Papara, ein führendes Fintech-Unternehmen in der Türkei, haben eine bahnbrechende Partnerschaft angekündigt, die darauf abzielt, die Landschaft der globalen Geldbewegung neu zu gestalten. Mit dieser strategischen Allianz werden TerraPay und Papara fast 17 Millionen Nutzern von Papara Wallet eine sichere, einfache und nahtlose Möglichkeit bieten, weltweit Geld zu überweisen.Diese Zusammenarbeit spiegelt ein gemeinsames Engagement für die Verbesserung der finanziellen Eingliederung und Zugänglichkeit wider, mit dem Ziel, Hindernisse wie lange Buchungszeiten und hohe Kosten im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Zahlungen zu beseitigen und Wanderarbeitnehmern und ihren Familien eine größere finanzielle Autonomie zu gewähren.Es wird erwartet, dass der Markt für digitale Zahlungen in der Türkei ein bemerkenswertes Wachstum, das von 2023 bis 2027 auf 15,78 % prognostiziert wird, erleben wird, was 2027 ein Marktvolumen von 136,90 $ Milliarden US-Dollar ergibt.* Papara, ein Marktführer in der Türkei, ist bekannt für seine innovativen Lösungen und seinen unermüdlichen Fokus auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Durch die Integration mit der agilen Technologie von TerraPay und dem umfangreichen globalen Netzwerk, ergänzt durch beispiellose Regelkonformitätsfähigkeiten, zielt Papara nicht nur darauf ab, sein Finanzangebot zu stärken, sondern auch seine zukünftigen Expansionsinitiativen voranzutreiben."Wir sind begeistert, mit Papara zusammenzuarbeiten, um die Art und Weise, wie sich Geld weltweit bewegt, neu zu definieren", sagte Miller Rodriguez, Strategischer Kundenbetreuer und Verkaufsmanager, Europe - UK, TerraPay. "Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne in unserer Mission, grenzüberschreitende Zahlungen für Menschen überall zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen. Gemeinsam mit Papara wollen wir Millionen von Menschen in der Türkei und darüber hinaus die Möglichkeit geben, Geld an ihre Lieben zu senden, Familien zu unterstützen und ihre Träume zu verfolgen."Die innovative und effiziente grenzüberschreitende Zahlungsplattform von TerraPay hat sich einen Ruf als weltweit führender Anbieter bei der Ermöglichung internationaler Geldüberweisungen verdient. Papara hat sich mit seinem zukunftsorientierten Ansatz und kundenorientierten Lösungen als Fintech-Pionier in der Türkei etabliert. Diese Partnerschaft zwischen zwei Branchenführern verspricht, grenzüberschreitende Zahlungen zu revolutionieren und letztlich Millionen von Einzelpersonen und Unternehmen zugute zu kommen."Unseren Kunden schnelle, sichere und erschwingliche grenzüberschreitende Zahlungsoptionen anzubieten, war seit jeher das Herzstück der Mission von Papara", sagte Özge Çelik, Leiter der Produktentwicklung bei Papara. "Durch die Zusammenarbeit mit TerraPay unternehmen wir einen monumentalen Schritt, um diese Mission Wirklichkeit werden zu lassen. Gemeinsam sind wir in der Lage, innovative, stressfreie internationale Geldüberweisungslösungen für mehr als 17 Millionen Nutzer bereitzustellen, was ihr finanzielles Leben bereichern und sie mit der Welt verbinden."In den kommenden Monaten werden TerraPay und Papara eng daran arbeiten, ihre verbesserten grenzübergreifenden Zahlungslösungen einzuführen und Papara-Nutzern einen beispiellosen Zugang zur globalen Finanzlandschaft zu bieten.Informationen zu TerraPayTerraPay vereinfacht den weltweiten Geldverkehr - es bietet eine singuläre Verbindung zum größten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 29 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 120 Empfängerländer, aus mehr als 210 Senderländer, von mehr als 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobilen Wallets ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, die den Geldtransfer überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig gesetzeskonform ermöglicht. TerraPay überwindet die Grenzen für globale Unternehmen, angefangen von Banken, Finanztechnologien und Geldüberweisungsbetreibern, bis hin zu Reiseunternehmen, Erschaffungsplattformen und E-commerce-Märkten. Es fördert gleichzeitig die finanzielle Inklusion selbst in den unzugänglichsten Märkten. TerraPay wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und unterhält globale Niederlassungen in Dubai, Miami, Bogota, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Mailand sowie Singapur und expandiert schnell, nachdem es Finanzmittel von führenden Investoren, darunter der IFC (World Bank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa, erhalten hat.Informationen zu Papara:Papara ist ein führendes Fintech-Unternehmen in der Türkei, das sich der Vereinfachung von Finanztransaktionen für Einzelpersonen und Unternehmen verschrieben hat. Der benutzerorientierte Ansatz von Papara hat es zu einem vertrauenswürdigen Namen in der türkischen digitalen Zahlungslandschaft gemacht. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter mobiles Wallets, Prepaid-Karten und mehr.*QUELLE: https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-payments/turkeyKONTAKT:Juveria Samrin,juveria.n@terrapay.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terrapay-und-papara-join-forces-revolutionieren-grenzuberschreitende-zahlungen-in-der-turkei-301960911.htmlPressekontakt:+917760516000Original-Content von: TerraPay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121600/5629285