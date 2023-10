The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.10.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.10.2023



ISIN Name

AU000000MGV1 MUSGRAVE MINERALS LTD

CA5401981082 LODE METALS CORP.

CA76132H1038 RESOURO GOLD INC.

US17273K1097 CIRCOR INTL INC. DL-,01

