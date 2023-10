Unternehmen für digitale Angebote entscheidet sich für führende Streaming-Technologie von Brightcove

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das Streaming-Technologieunternehmen der Welt, das das höchste Vertrauen genießt, meldete heute, dass Acquia, das führende Unternehmen für digitale Angebote, künftig zu seinen Kunden zählen wird. Dank der Integration der Technologie und der Lösungen von Brightcove, die mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurden, wird Acquia in der Lage sein, videobasierte Premium-Videoangebote zu schaffen, um für seine Kunden Marketingstrategien zu verbessern und das Potenzial von Videoinhalten nutzbar zu machen.

"Digitale Videoangebote sind für Marketingexperten ein wichtiges Instrument für Kundenbindung und Konversion. Um deren Potenzial erfolgreich nutzen zu können, benötigen Unternehmen einen leistungsstarken Partner, der sie bei der Verwaltung, beim Streaming und bei der Verteilung ihrer Videoinhalte unterstützt, damit sie diese ihren Nutzern in großem Umfang bereitstellen können", so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Es freut uns sehr, dass Acquia die innovative Plattform und das Know-how von Brightcove nutzt, um den Benutzern nahtlose, videobasierte Angebote bereitzustellen, welche die Kundenbindung fördern, die Datenerfassung und -analyse zur Steuerung der Marketingstrategie unterstützen und letztendlich die Konversionen und die Ergebnisse steigern."

"Acquia kann durch die Nutzung der Videomarketingplattform von Brightcove sein Know-how über Markt- und Technologietrends leichter mit unserer Community teilen", so Jennifer Griffin Smith, Chief Market Officer von Acquia. "Wir sind davon überzeugt, dass durch den Einsatz von Videoinhalten mehr Menschen Zugang zu unseren Informationen erhalten und sie diese leichter entdecken und durchsuchen können."

Acquia bietet digitale Lösungen, mit denen Kunden digitale Angebote schaffen können, die mehr Sicherheit, Produktivität und Integration ermöglichen. Acquia Open DXP, die Plattform von Acquia für digitale Angebote, bietet Funktionen für Content Management, Digital Asset Management, Marketing-Automatisierung, Personalisierung und Kundendatenmanagement.

Acquia reiht sich ein in eine Liste führender Unternehmen, die ihre internen und externen Videostrategien mit der Streaming-Technologie von Brightcove umsetzen. Zu diesen zählen unter anderem DocuSign, General Motors, Johnson Johnson, Marriott, Sephora, United Healthcare, Wendy's und Yelp.

Brightcove wird auf der demnächst stattfindenden Konferenz Acquia Engage in Boston/USA (14. bis 15. November 2023) einen Gastreferenten stellen. Die Veranstaltung konzentriert sich auf das Thema digitale Innovation und bietet anregende Vorträge, Breakout-Sitzungen und Workshops mit Branchenexperten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Brightcove.com.

Über Acquia

Acquia versetzt die ambitioniertesten Markenunternehmen der Welt in die Lage, beeindruckende digitale Angebote für ihre Kunden zu schaffen. Die Acquia Digital Experience Platform (DXP) ermöglicht es Marketingexperten, Entwicklern und IT-Abteilungen in Tausenden von Unternehmen in aller Welt, rasch digitale Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und bereitzustellen, die auf ihre Inhalts- und Datenbestände zurückgreifen. Dies erlaubt eine persönliche Ansprache der Kunden in großem Umfang, erhöht die Konversionsraten und verschafft Unternehmen eine herausragende Position auf dem Markt. Mit dem Open-Source-Produkt Drupal als zentraler Komponente bietet die Plattform hierfür eine stabile Grundlage. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://acquia.com.

Über Brightcove, Inc.

Brightcove entwickelt die weltweit zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen, um eine stärkere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen aufzubauen unabhängig davon, wo sich diese befinden und auf welchen Geräten sie die Inhalte nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen effektiver an Kunden zu verkaufen, führenden Medien, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und allen Organisationen, effektiver mit ihren Mitarbeitenden zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, beständig branchenführender Uptime und unübertroffener Skalierbarkeit loten wir kontinuierlich die Grenzen dessen aus, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X (früher bekannt als Twitter), Facebook, Instagram und YouTube. Besuchen Sie uns auf Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231018611073/de/

Contacts:

Medienkontakte

Brightcove

Joseph J. Nuñez

jnunez@brightcove.com