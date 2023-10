Princeton, N.J. (ots/PRNewswire) -Der IT-Marktforscher bringt 45 Jahre Erfahrung in den OpenLegacy-Beirat ein, um das Unternehmen bei der Entwicklung seiner einzigartigen Cloud-nativen Integrationsstrategie für Altsysteme zu unterstützen.OpenLegacy, der führende Anbieter von Integrations- und Modernisierungsplattformen für Altsysteme, gab heute die Ernennung von Massimo Pezzini zum Mitglied seines Beirats bekannt. Herr Pezzini tritt dem Beirat des Unternehmens bei, nachdem er über 45 Jahre in der IT-Branche tätig war. Er war 25 Jahre als angesehener Vice President Analyst bei dem führenden Marktforschungsunternehmen Gartner tätig, wo er sich auf Automatisierungs- und Integrationsstrategien und -technologien spezialisierte. "Herr Pezzini wird als Berater des OpenLegacy-Teams eine treibende Kraft bei der Formulierung der Unternehmensstrategie von OpenLegacy sein. OpenLegacy hat sich voll und ganz der Unterstützung der Anforderungen an die Integration von Neu- und Altsystemen verschrieben, und seine fortschrittliche, Microservices-basierte, API- und ereignisgesteuerte Technologie ist ein klares Unterscheidungsmerkmal", erklärt Romi Stein, Präsidentin und Gründerin von OpenLegacy."Da die hybride Integration eine wichtige Facette der digitalen Transformation darstellt, steigt die Nachfrage nach Technologien zur Unternehmensautomatisierung weiter an. Herkömmliche geschäftskritische System-of-Record-Anwendungen müssen mit mobilen Apps, SaaS, benutzerdefinierten Cloud-nativen Anwendungen und generativen KI-Systemen zusammenarbeiten, um die Effizienz zu verbessern, einen innovativen Geschäftswert zu liefern und die geschäftliche Agilität zu fördern. In diesem Zusammenhang sind Technologien, die eine schnelle und nahtlose Integration zwischen Neu- und Altsystemen ermöglichen, von entscheidender Bedeutung", sagte Herr Pezzini."Ich arbeite seit vielen Jahren mit OpenLegacy zusammen", fuhr Herr Pezzini fort, "und es ist mir eine Ehre, dem Beirat beizutreten."Herr Pezzini tritt dem Beirat bei, während das Unternehmen seine bisher bedeutendsten strategischen Partnerschaften abschließt und für seine nächste Wachstumsphase gerüstet ist. Herr Pezzinis Expertise wird die strategische Ausrichtung und die Innovationsinitiativen des Unternehmens maßgeblich beeinflussen.Durch den Einsatz seiner umfangreichen IT-Markterfahrung, die er im Laufe der Jahre erworben und während seiner Zeit bei Gartner verfeinert hat, wird Herr Pezzini dazu beitragen, OpenLegacy zu neuen Horizonten im Bereich der Automatisierungsplattformen für Unternehmen zu führen.Informationen zu OpenLegacy OpenLegacy bietet eine Cloud-first Modernisierungsplattform für Altsysteme, die einen hohen ROI mit einer einfachen, unterbrechungsfreien Methode zur Erstellung, Erweiterung und Bereitstellung digitaler Dienste aus Altsystemen in der Cloud ermöglicht. Starten und optimieren Sie Ihre Modernisierungsreise und verfolgen Sie sie bis zum Ende, unabhängig von der gewählten Strategie: Modernisierung vor Ort (Hybrid), Rehosting/Replatforming oder sogar Ersetzen und Neuschreiben der gesamten Anwendung. OpenLegacy wird von vielen führenden Unternehmen eingesetzt, darunter Citi, Scotiabank, Liberty Mutual, DBS und Standard Chartered. Besuchen Sie openlegacy.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.debra.m@openlegacy.comKontakte:Debra Mendesdebra.m@openlegacy.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2249089/OpenLegacy_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/openlegacy-ernennt-den-ehemaligen-gartner-vp-analysten-massimo-pezzini-zum-beirat-301961149.htmlOriginal-Content von: OpenLegacy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172275/5629317