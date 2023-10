Beträchtliche Erweiterung des Grundbesitzes im Pilar-Distrikt durch Erwerb von 21,7 km2 an aussichtsreichem Boden

Wichtigste Eckdaten

- Das zusammengelegte Gebiet umfasst insgesamt 2.277,7 ha

- Das Gebiet wurde noch nie für den Zweck einer systematischen Gold-Silber-Exploration konsolidiert

- Erhebliche Vergrößerung der für die Erschließungsinfrastruktur verfügbaren Liegenschaft

- Erhöht das Entdeckungs- und Ressourcenpotenzial für einen neuen Gold-Silber-Distrikt Pilar

Calgary, Alberta - 18. Oktober 2023 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem privaten Grundstückseigentümer eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an einer Fläche von 2.172,7 ha unmittelbar neben und nördlich seines Gold-Silber-Projekts Pilar im mexikanischen Sonora abgeschlossen und unterzeichnet hat. Das Gebiet umfasst äußerst höffige Zonen, die bisher nur in begrenztem Umfang erkundet wurden, wobei jüngste Seifenbergbauaktivitäten auf ein unerschlossenes Gold- und Silberpotenzial hindeuten (siehe Abbildung 1). Das technische Personal von Tocvan hat bereits erste Erkundungsarbeiten vor Ort durchgeführt, um neue Zielgebiete zu bewerten; die Ergebnisse stehen noch aus.

"Der Abschluss dieser Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, der unserer Entwicklung zu einem Produzenten mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial eine völlig neue Dimension verleiht", so CEO Brodie Sutherland. "Dass wir nun ein viel größeres Gebiet erkunden können, das Flächen für neue Entdeckungen erschließt und Pilar selbst ein unmittelbares Erweiterungspotenzial bietet, verschafft unseren Aktionären zusätzliche Vorteile. Die erworbene Liegenschaft bietet uns auch reichlich Platz für eine zukünftige Mineninfrastruktur, während wir Pilar weiter in Richtung Produktion vorantreiben. Wir freuen uns darauf, dieses neue Gebiet rasch zu evaluieren und mit offensiven Bohrkampagnen zu beginnen, die auf eine Erweiterung und Entdeckung abzielen."

Abbildung 1. Überblick über das Erweiterungsgebiet Pilar. Große hydrothermale Alterationszellen, der jüngste Seifenbergbau und eine ähnliche Geologie wie bei Pilar deuten darauf hin, dass das Gebiet großes Potenzial für die Auffindung einer Au-Ag- und Cu-Mineralisierung aufweist. In diesem Gebiet fand noch nie eine systematische Au-Ag-Exploration statt.

Bedingungen der Vereinbarung

Während der fünfjährigen Laufzeit der Vereinbarung werden Barzahlungen in Gesamthöhe von 4 Millionen USD getätigt und insgesamt 2,5 Millionen Stammaktien begeben. Die Vereinbarung sieht auch verpflichtende Arbeiten im Wert von insgesamt mindestens 1 Millionen USD vor. Der Konzessionsinhaber erhält auch eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr auf die erworbenen Konzessionsgebiete. Nach der anfänglichen 5-Jahres-Laufzeit kann sich das Unternehmen dafür entscheiden, die Vereinbarung um weitere 10 Jahre zu verlängern, indem es mit der Zahlung von Lizenzgebühren beginnt oder durch eine zusätzliche Barzahlung von 500.000 USD das vollständige Eigentumsrecht erwirbt.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Bedingungen der endgültigen Vereinbarung. Alle Barwerte sind in USD angegeben. Die ausgegebenen Stammaktien sind während der Laufzeit der Vereinbarung an bestimmte Verkaufsbeschränkungen gebunden.

Vereinbarungsbedingungen Meilensteine Barmittel Arbeitsverpflichtung Stammaktien Transaktionsschluss 250.000 nicht zutreffend nicht zutreffend 6. Monate nach Transaktionsschluss 200.000 nicht zutreffend 250.000 1. Jahrestag nicht zutreffend 100.000 500.000 2. Jahrestag 1.050.000 150.000 500.000 3. Jahrestag 1.150.000 250.000 750.000 4. Jahrestag 650.000 250.000 250.000 5. Jahrestag 700.000 250.000 250.000 GESAMT 4.000.000 1.000.000 2.500.000

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert.

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 39 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: mailto:ir@tocvan.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72303Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72303&tr=1



