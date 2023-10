(Zahl der getöteten Hisbollah-Kämpfer aktualisiert)

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - An Israels Grenze zum Libanon ist es auch am Mittwoch erneut zu bewaffneten Konfrontationen gekommen. Es seien neun Abschüsse aus dem Libanon registriert worden, teilte die israelische Armee mit. Außerdem seien auch mehrere Panzerabwehrraketen in Richtung dreier israelischer Grenzorte gefeuert worden. Israelische Soldaten hätten den Beschuss erwidert. Eine Drohne der Armee habe zudem einen Angriff auf eine Terrorzelle ausgeführt, die den Angaben nach Mörsergranaten Richtung Israel gefeuert hatte, hieß es.

Zuvor hatte das Militär bereits berichtet, an mehreren Orten seien Panzergranaten auf israelisches Gebiet gefeuert worden.

Israelische Medien meldeten, ein Mann sei bei einem Raketenangriff aus dem Libanon in Israel verletzt worden. Er wird den Angaben nach in einer Klinik behandelt.

Libanesische Sicherheitskreise meldeten Beschuss mit israelischen Mörsergranaten. Weiter hieß es, es gebe Berichte über eine verletzte Frau. Eine Granate schlug demnach in der Nähe ihres Hauses ein.

Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah erklärte, sie habe "als Reaktion auf die zionistischen Angriffe auf libanesische Zivilisten" mit verschiedenen Arten von Raketenwaffen reagiert. Die Organisation meldete elf Tote unter ihren Kämpfern im Zuge der Gefechte der vergangenen Tage.

Seit den Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Diese schüren Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts./wh/le/cir/arj/DP/he