Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Yuyu Pharma wird vom 24. bis zum 26. Oktober an der CPHI Worldwide in Barcelona (Spanien) teilnehmen.Das Yuyu Business Development Team wird am Stand Nr. 7G30 im Pavillon der koreanischen Handelsvereinigung großartige Partner treffen, um die Exportprodukte von Yuyu, wie das neue modifizierte Medikament Maxmarvil EC Tablette, Yuhylyx Weichkapseln, Yuvaro und Senuvela Tabletten vorzustellenInsbesondere wird sich Yuyu auf die Förderung von Projekten konzentrieren, die sich derzeit In Entwicklung befinden, beispielsweise ein Dutasterid in reduzierter Größe und ein Dutasterid-Tamsulosin-Kombinationspräparat. Diese Projekte werden mit dem Ziel entwickelt, auf dem amerikanischen und europäischen Markt für gutartige Prostatahyperplasie Fuß zu fassen.Danny Kang, der Exportmanager von Yuyu, sagte: "Wie immer freuen wir uns auf aktive Gespräche mit unseren Partnern an unserem CPHI-Stand. Ich hoffe, auch neue potenzielle Partner kennenlernen zu können."Informationen zu Yuyu PharmaMit über 80 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche ist Yuyu Pharma (KRX: 000220) ein schnell wachsendes globales Pharmaunternehmen, das in Seoul, Südkorea, gegründet wurde. Yuyu hat sich der Entwicklung innovativer Therapeutika in den Bereichen Neurologie, Dermatologie, Urologie und Ophthalmologie verschrieben. Yuyu hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Entwicklung innovativer Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen die Lebensqualität und das Wohlbefinden aller Menschen zu verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2249315/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yuyu-pharma-nimmt-an-der-cphi-worldwide-2023-teil-301961214.htmlPressekontakt:Hojin Yoon,hjyoon@yuyu.co.krOriginal-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135284/5629323