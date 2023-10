Helvetica Property / Schlagwort(e): Immobilien

Helvetica Swiss Commercial Fund - Portfoliooptimierung schreitet planmässig voran



19.10.2023





Zu¨rich, 19. Oktober 2023 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund hat im Zuge der strategischen Portfoliooptimierung einen weiteren Liegenschaftsverkauf beurkundet.

Liegenschaft in Chiasso (TI) zum Verkauf beurkundet

Verkaufspreis bestätigt solide Substanz des Immobilienportfolios

Flu¨ssige Mittel werden zur Senkung des Fremdfinanzierungsgrades verwendet



Verkauf von Liegenschaft in Chiasso (TI)

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat eine weitere Liegenschaft aus dem Portfolio erfolgreich auf dem Markt platziert. Es handelt sich um das mehrgeschossige Bu¨rogebäude mit geräumiger Tiefgarage an der Via Livio 1 / Via Motta 24 in Chiasso im Kanton Tessin. Die Liegenschaft mit Baujahr 1995 wurde im Jahr 2018 fu¨r den Fonds erworben. Die Beurkundung fand Anfang Oktober 2023 statt. Die Eigentumsu¨bertragung wird nach Abschluss der Lex-Koller-Praxis des Kantons Tessin vollzogen werden. Der Verkaufspreis spiegelt die marktgerechte Liegenschaftsbewertung der externen Schätzungsexpertin wider. Mit der strategischen Desinvestition wird die geografische Konzentration des Portfolios gestärkt.

Seit dem Halbjahresabschluss wurden im Zuge der strategischen Portfoliooptimierung bisher zwei Liegenschaften gewinnbringend abgestossen. Der totale Verkaufspreis liegt bei u¨ber CHF 24 Mio. Der Verkehrswert des Fondsportfolios wird sich im Vergleich zum 30. Juni 2023 um rund CHF 21 Mio. reduzieren. Die Fremdfinanzierungsquote per 30. Juni 2023 ist aufgrund des Verkaufs in Mu¨nchwilen von 30.7 Prozent auf 28.4 Prozent gesunken und wird mittels des Verkaufs in Chiasso im Zielkorridor von 25 bis 28 Prozent zu stehen kommen (abhängig vom Valuta der Eigentumsu¨bertragung).

«Die ju¨ngsten Verkäufe aus dem Portfolio stärken uns in unserer Strategie, langfristigen Wert fu¨r unsere Investoren zu schaffen und zeigt die Werthaltigkeit der vom Fonds gehaltenen Liegenschaften», sagt Dominik Fischer, designierter Chief Investment Officer (CIO) von Helvetica.



Die erfolgreiche Marktabsorption der Desinvestitionen bestätigt das fair bewertete und solide Liegenschaftsportfolio. Der aktuelle Marktpreis des börsenkotierten und ausschu¨ttungsstarken Helvetica Swiss Commercial Funds offeriert demnach eine attraktive Investitionsgelegenheit fu¨r neue und bestehende Anleger.

Helvetica.com

Dominik Fischer

Head Investment Management

T +41 43 444 70 93

df@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing und Communications

T +41 43 544 70 98

pn@helvetica.com

Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine fu¨hrende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlage-produkte als auch kundenspezifische Anla-geprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf fu¨r aus-gezeichneten Kundenservice und unser Engagement fu¨r ver-antwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Helvetica.com

Über den Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschu¨ttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes u¨ber die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch wesentliche Informationen fu¨r die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Ru¨ckgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie fu¨r die laufende oder zuku¨nftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Ru¨cknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberu¨cksichtigt. Die fu¨r einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfu¨gung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

