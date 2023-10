DocMorris AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Frauenfeld, 19. Oktober 2023 Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR DocMorris festigt im dritten Quartal den Pfad zu profitablem Wachstum; leicht reduzierter Umsatzausblick Drittes Quartal bestätigt Pfad zu profitablem Wachstum und bildet Basis für Umsatzsteigerung im vierten Quartal

EBITDA-Ausblick präzisiert; Umsatzerwartung 2023 aufgrund Papierrezeptgeschäft leicht reduziert

Starke Beschleunigung der eingelösten E-Rezepte und teilnehmenden Arztpraxen DocMorris konnte die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum im dritten Quartal 2023 weiter stärken. Gegenüber dem zweiten Quartal erzielte das Unternehmen erneut ein leichtes Wachstum. Auch im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Umsatzreduktion im dritten Quartal mit 4.5 Prozent in Lokalwährung weiter deutlich. In den ersten neun Monaten reduzierte sich der Aussenumsatz [1] um 13.5 Prozent in Lokalwährung auf CHF 757.5 Mio. Insgesamt konzentrierte sich DocMorris weiterhin auf ihren Massnahmenplan, um die nachhaltige Basis für die Profitabilität und das Umsatzwachstum weiter zu festigen. In Deutschland reduzierte sich der Aussenumsatz um 4.7 Prozent im dritten Quartal in Lokalwährung, wobei sich der OTC-Aussenumsatz um 2.0 Prozent verringerte (zweites Quartal: minus 10.7 Prozent). Der Umsatzrückgang im Bereich rezeptpflichtiger Medikamente auf Basis von Papierrezepten betrug 16.9 Prozent in Lokalwährung und lag damit unter den Erwartungen. Im südeuropäischen Marktplatzgeschäft verringerten sich die Verkäufe erwartungsgemäss um 11.9 Prozent im dritten Quartal in Lokalwährung. Aufgrund der Fokusierung auf potenzielle E-Rezept-Kunden in Deutschland, insbesondere mit einem chronischen Medikamentenbedarf, beträgt die Anzahl aktiver Kunden [2] per Ende September 2023 8.8 Millionen (minus 0.2 Mio. zum Vorquartal). Verdoppelung der eingelösten E-Rezepte seit Juni 2023

In Deutschland hat sich der bundesweite E-Rezept Rollout weiter beschleunigt. Die Anzahl der eingelösten E-Rezepte hat sich seit Juni verdoppelt und beträgt bereits rund 5 Millionen [3] . Die medizinischen Einrichtungen, die E-Rezepte ausstellen, verzeichneten einen Anstieg auf über 11'0003, was über 10 Prozent [4] der Arztpraxen entspricht. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat die verpflichtende Nutzung des elektronischen Rezepts per Januar 2024 untermauert [5] . Die Gespräche mit dem BMG und der gematik in Bezug auf die NFC-fähige eGK-Lösung (elektronische Gesundheitskarte) verlaufen sehr konstruktiv. DocMorris geht davon aus, dass dieser volldigitale Einlöseweg bis spätestens Ende 2023 in der Praxis umgesetzt sein wird. Ausblick

Für 2023 präzisiert das Management seine im März kommunizierten Ziele für die Verbesserung des EBITDA. Aufgrund der schwächeren Entwicklung des Papierrezeptgeschäfts passt DocMorris die Umsatzerwartung leicht an. Für das Gesamtjahr ein Rückgang des Aussenumsatzes im höheren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährung (von vorher im mittleren einstelligen Prozentbereich), mit Umsatzwachstum im vierten Quartal

Verbesserung des EBITDA (bereinigt) auf minus CHF 30 Mio bis minus CHF 40 Mio. (von vorher minus CHF 20 Mio. bis minus CHF 40 Mio.)

Investitionsausgaben von CHF 30 Mio. bis CHF 40 Mio. Für 2024 erwartet DocMorris unverändert den EBITDA-Break-even (bereinigt), ohne Berücksichtigung des E-Rezepts. Mittelfristig wird weiterhin eine EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8 Prozent anvisiert. Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.7.-30.9.2023 1.7.-30.9.2022 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 256.0 271.7 -5.8% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung -4.5% DocMorris 241.2 208.3 15.8% DocMorris in Lokalwährung 17.3% Märkte Deutschland Aussenumsatz 241.6 255.4 -5.4% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung -4.7% Deutschland Aussenumsatz Rx 43.3 52.7 -17.9% Deutschland Aussenumsatz Rx, in Lokalwährung -16.9% Deutschland Aussenumsatz OTC 196.2 201.5 -2.6% Deutschland Aussenumsatz OTC, in Lokalwährung -2.0% Deutschland 226.7 192.0 18.0% Deutschland in Lokalwährung 18.8% Europa 13.9 15.9 -12.6% Europa in Lokalwährung -11.9%

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-30.9.2023 1.1.-30.9.2022 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 757.5 906.3 -16.4% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung -13.5% DocMorris 704.2 703.0 0.2% DocMorris in Lokalwährung 3.7% Märkte Deutschland Aussenumsatz 710.1 849.6 -16.4% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung -13.5% Deutschland Aussenumsatz Rx 132.8 166.8 -20.4% Deutschland Aussenumsatz Rx, in Lokalwährung -17.5% Deutschland Aussenumsatz OTC 571.8 678.7 -15.7% Deutschland Aussenumsatz OTC, in Lokalwährung -12.7% Deutschland 656.7 646.5 1.6% Deutschland in Lokalwährung 5.2% Europa 45.3 55.2 -17.9% Europa in Lokalwährung -15.0%

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Als grösste Online-Apotheke Deutschlands betreibt sie mit DocMorris die bekannteste Gesundheitsplattform. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2022 rund 2'200 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit rund 10 Mio. Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'159 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. [2] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert. [3] Quelle: gematik [4] Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) [5] Schreiben des BMG vom 20. September 2023 an die Gesellschafter der gematik

