Medieninformation (PDF) Zürich/Cham, 19. Oktober 2023 - HIAG konnte erfolgreich einen Mietvertrag mit Ariv, einem modernen Anbieter im Bereich Coliving, abschliessen. Damit werden künftig im neuen Quartier CHAMA (ZG) schnell und flexibel verfügbare Appartements mit Services und sozialem Anschluss zur Verfügung stehen. Ab dem 1. Mai 2024 wird Ariv im Ankergebäude von CHAMA eine Fläche von rund 3'550m² mieten und darauf ihr innovatives Coliving Konzept betreiben. Auf drei Geschossen werden 71 moderne Appartments und attraktive Gemeinschaftsflächen entstehen. «Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ariv und heissen sie herzlich willkommen im Quartier CHAMA», sagt David Bendler, Leiter Asset Management bei HIAG. «Die Wahl von Ariv unterstreicht die Attraktivität unseres Areals und bestätigt unsere Vision, ein modernes und vielseitiges Quartier in Cham zu etablieren.» Der Coliving-Anbieter Ariv steht für flexibel verfügbare Unterkünfte mit der Privatsphäre eines eigenen Apartments und den Annehmlichkeiten eines Hotels, gepaart mit einer aktiven Community. Das Angebot richtet sich an Personen, welche über eine befristete Zeit an einem Ort sind und sich nicht um eine feste Unterkunft und sämtliche damit zusammenhängende Aufwendungen kümmern, sondern direkt und ohne Abstriche in ihren neuen Alltag starten möchten. Kontakt David Bendler

