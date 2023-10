DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Verluste Im Bann des Nahostkriegs

HONGKONG/TOKIO (Dow Jones)--Deutliche Verluste haben die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag zu verkraften. Damit folgen sie den US-Börsen, die am Mittwoch Federn lassen mussten. Dort drückte wieder der massive Anstieg der Renditen, die auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren kletterten. Hauptbelastungsfaktor bleibt der Nahostkrieg. Noch immer steht das von einer Rakete getroffenen Krankenhaus in Gaza-Stadt im Fokus. Daran ändern auch viele Indizien nichts, die nicht Israel, sondern vielmehr eine verirrte Hamas-Rakete als Urheber der Explosion sehen. Letztlich weisen sich Israel und die Hamas gegenseitig die Schuld zu.

Derweil hat der Iran die muslimischen Staaten zu einem Ölembargo gegen Israel aufgerufen. Die erhoffte Entspannung durch den Besuch von US-Präsident Joe Biden in der Region blieb aus, nachdem ein Treffen mit arabischen Spitzen abgesagt worden war.

Am japanischen Markt fällt der Nikkei-225 um 1,9 Prozent auf 31.444 Punkte. Überraschend hat die Handelsbilanz im September statt eines Defizits einen Überschuss ausgewiesen. Bei den Einzelwerten fallen Tokyo Electron um 3,7 Prozent und Mitsubishi Motors um 3,4 Prozent.

In Hongkong geht es um 1,7 Prozent abwärts. Die Marktstimmung verschlechtert sich auch, weil der chinesische Immobilienentwickler Country Garden die Zinsen für eine Dollar-Anleihe nicht bezahlt hat. Elektroautobauer stehen unter Druck, nachdem der US-Konkurrent Tesla einen Gewinneinbruch um 44 Prozent erlitten hat. BYD verlieren 2,7 Prozent, Nio fallen um 8,3 Prozent.

In Schanghai verliert der Leitindex 1,2 Prozent. Goldman Sachs geht davon aus, dass sich die jüngste Verbesserung der sequenziellen Wachstumsdynamik für den Rest des Jahres 2023 fortsetzen wird, aber nach diesem Jahr eine Verlangsamung eintritt. Der Kospi in Korea gibt 1,8 Prozent ab, nachdem die Zentralbank wie erwartet den Leitzins unverändert bei 3,5 Prozent belassen hat. Am australischen Markt geht es um 1,6 Prozent nach unten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.964,70 -1,6% -1,1% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.444,26 -1,9% +22,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.418,28 -1,8% +8,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.021,55 -1,2% -2,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.386,75 -1,9% -10,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.100,96 -1,1% -2,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.444,07 -0,2% -3,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0535 -0,0% 1,0537 1,0573 -1,6% EUR/JPY 157,81 -0,0% 157,83 158,27 +12,4% EUR/GBP 0,8685 +0,1% 0,8678 0,8668 -1,9% GBP/USD 1,2130 -0,1% 1,2142 1,2198 +0,3% USD/JPY 149,80 -0,0% 149,81 149,69 +14,2% USD/KRW 1.358,51 +0,1% 1.356,70 1.349,15 +7,7% USD/CNY 7,1771 -0,1% 7,1830 7,1808 +4,0% USD/CNH 7,3277 +0,0% 7,3261 7,3145 +5,8% USD/HKD 7,8284 -0,0% 7,8294 7,8282 +0,2% AUD/USD 0,6304 -0,5% 0,6336 0,6384 -7,5% NZD/USD 0,5830 -0,5% 0,5857 0,5912 -8,2% Bitcoin BTC/USD 28.268,08 -0,0% 28.278,68 28.612,15 +70,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,09 88,32 -0,3% -0,23 +13,2% Brent/ICE 91,04 91,5 -0,5% -0,46 +11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,62 1.948,30 -0,1% -1,69 +6,7% Silber (Spot) 22,87 22,83 +0,2% +0,05 -4,6% Platin (Spot) 885,03 890,50 -0,6% -5,48 -17,1% Kupfer-Future 3,57 3,59 -0,5% -0,02 -6,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

